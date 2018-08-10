Швейцарка Шпрунгер стала чемпионкой Европы на дистанции 400 метров с барьерами, Рудакова - шестая

На чемпионате Европы по легкой атлетике у женщин в беге на 400 метров с барьерами победила представительница Швейцарии Леа Шпрунгер. В тройку призеров также вошли украинка Анна Рыжикова и британка Меган Бисли.
Россиянка Вера Рудакова шестое место. Российские атлеты на международных турнирах выступают как нейтральные спортсмены. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Женщины
Бег на 400 метров с барьерами
Финал
1. Леа Шпрунгер (Швейцария) 54,33
2. Анна Рыжикова (Украина) 54, 51
3. Меган Бисли (Великобритания) 55,31…
6. ВЕРА РУДАКОВА (РОССИЯ) 55,89