Шубенков может поехать на этапы Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Лондоне

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, отметил, что спортсмен, вероятно, выступит на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Лондоне. Ранее было объявлено о том, что Шубенков выступит на этапах Бриллиантовой лиги в Шанхае (13 мая), Юджине (27 мая), где забег на 110 метров с барьерами является дополнительной дисциплиной и не пойдет в зачет лиги, Риме (8 июня) и Париже (1 июля). Этап в Стокгольме запланирован на 18 июня, в Лондоне – на 9 июля.

– По Стокгольму надо еще обсудить, – цитирует "Р-Спорт" Шубенкова. – Мы рассматриваем этот вариант. Больше вариантов, что будем участвовать там. Официального приглашения пока нет, – сказал Клевцов в телефонном разговоре. – Пока у нас есть (этапы Бриллиантовой лиги): Шанхай, Юджин, Рим, Париж. И собственно потом чемпионат мира. Я думаю, что мы еще будем участвовать на этапе в Лондоне. Плюс у нас есть еще турнир в Остраве.

Сейчас тренируемся в Барнауле. Март-апрель тренировались в Адлере. Подготовка Шубенкова к старту сезона идет в штатном режиме. Все нормально, слава богу. На данный момент все в порядке у него с физической формой. Готовимся к основному старту – это чемпионат мира в этом сезоне.