Шубенков хотел уехать тренироваться в США

Чемпион мира по легкой атлетике в беге на с барьерами Сергей Шубенков ради того, чтобы быстрее получить разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных соревнованиях, был настроен на некоторое время переехать и тренироваться в США. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

– Некоторое время назад Шубенков предложил мне вариант подготовки к сезону в США, – цитирует ТАСС Клевцова. – Но мне удалось убедить его, что этот шаг ничего не изменит. Разговор был долгий, и пока мы решили ничего не менять.

Насколько я понимаю, те критерии были сделаны тогда под Клишину. Даже если идти по пути Даши, то надо находиться вне России два-три года, а два-три сбора в Америке ничего не изменят. Надеюсь, что со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будут сделаны какие-то конструктивные шаги, и нашим представителям удастся убедить мир, что ситуация в российской легкой атлетике изменилась. Да и в ИИАФ тоже позиция может измениться.

Напомним, обладатель золотой медали чемпионата мира 2015 года в Пекине Шубенков вынужден был пропустить Олимпийские игры в Бразилии, так как ИААФ посчитала, что этот спортсмен не соответствует ее критериям для участия в международных соревнованиях, а именно тренировался в России.