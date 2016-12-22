Шкуренев хочет выступить на зимнем чемпионате Европы-2017

Российский многоборец Илья Шкуренев планирует выступить на зимнем чемпионате Европы-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной Сергея Желанова. Шкуренев выиграл чемпионат Европы в 2015 году. Российские спортсмены отстранены от международных стартов на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

- Сергей обязательно будет выступать в ближайшем зимнем сезоне, - сказал Желанов. - С 15 по 17 февраля он примет участие в зимнем чемпионате России в Смоленске. И горит желанием выступить в Белграде, чтобы защитить свой титул.