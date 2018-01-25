20:29 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Широбоков и еще четыре спортсмена подали в ИААФ индивидуальные заявки


Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков подал в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в 2018 году. Вместе с ним в среду подали заявки ходоки Сергей Кожевников и Эльвира Хасанова, а также бегун Михаил Филатов и прыгунья с шестом Полина Кнороз.

Упрощенные заявки на участие в зарубежных стартах сегодня были отправлены от Сергея Широбокова, Эливиры Хасановой и Сергея Кожевникова, - цитирует ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву. - Стандартные - от Михаила Филатова и Полины Кнороз.

К настоящему времени в международную федерацию подано 43 упрощенных заявки и 51 обычная.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4903282

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