Шесть российских легкоатлетов подали в ИААФ заявки на участие в международных стартах

Бегуньи Ирина Болдырева и Виктория Горлова, прыгунья в длину Мария Привалова, метательница диска Наталья Широбокова, прыгунья в высоту Аделина Халикова и прыгун с шестом Георгий Горохов подали заявки в ИААФ для участия в международных стартах в нейтральном статусе. Одному из спортсменов, Грохову, ранее было отказано – он отправляет обращение повторно.

В декабре 2016 года международная федерация приняла решение разрешить российский легкоатлетам выступать в нейтральном статусе на зарубежнных соревнованиях на время отстранения ВФЛА. У большинства спортсменов срок действия разрешения истек в конце 2017 года.

– В понедельник в IAAF были отправлены повторные заявки от Ирины Болдыревой, Виктории Горловой, Марии Приваловой, Аделины Халиковой и Натальи Широбоковой, – цитирует ТАСС пресс-служба ВФЛА. – Также была отправлена повторная заявка от Георгия Горохова, который первоначально получил отказ от ИААФ.

ИАФФ разрешила продлевать в ускорееном порядке допуск к старатам тем россиянам, которые раньше уже имели его.