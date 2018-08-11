Сергей Шубенков: "Повтор не смотрел. Да и в любом случае 13,17 – это не торт"

Российский барьерист Сергей Шубенков в интервью "СЭ" признался, что даже не смотрел повтор своего забега. В пятницу на чемпионате Европы он уступил 0,002 секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду в беге на 110 метров с препятствиями на чемпионате Европы. Победитель был определен с помощью фотофиниша, после чего представитель россиянина подал протест.

– Вы повтор смотрели?

– Нет, но мне показалось, что Паскаль был впереди. Да и в любом случае 13,17 – это не торт.

– К тренеру идти боитесь?

– Да не боюсь. Но он наверняка сильно расстроен. Надо думать, мозговать. (Владимир ИВАНОВ)

Финальный забег чемпионата Европы: Шубенкову не хватило 0,002 до золота. Видео

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