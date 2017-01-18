Сергей Шубенков: "Меня это не красит, но я буду соревноваться как нейтральный атлет"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков подтвердил, что собирается выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмен считает, что для него это единственная возможность выступать на турнирах.

– Моя заявка еще не ушла в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), но как раз сейчас я нахожусь в процессе ее написания, – цитирует "Комсомольская правда" Шубенкова, – Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты.

Список из тех, кто входит в пул тестирования и может выступать под нейтральным флагом, есть на сайте ИААФ. Я несколько лет вхожу в него и забыл уже, когда в последний раз меня тестировали не международные, а российские антидопинговые службы. Я и сейчас прохожу тестирование по линии ИААФ, которая и оплачивает тесты.