13:20 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Шубенков: "Исинбаева является фаворитом в борьбе за пост президента ВФЛА"

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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков считает, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева является фаворитом в борьбе за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Действующий глава организации Дмитрий Шляхтин решения об участии в выборах пока не принял, поэтому кандидатами на данный момент являются только Елена Исинбаева и Андрей Сильнов. Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря. 

- Конечно, Исинбаева является фаворитом в борьбе за пост президента, - цитирует "Р-Спорт" Шубенкова. - Но не стоит забывать, что еще ничего не решено. Знаю, что она возглавляет благотворительный фонд, поэтому, думаю, какие-то управленческие навыки успела приобрести. Я же со своей стороны буду делать то же, что и всегда - исполнять роль спортсмена, тренироваться и выступать, надеюсь, на самом высоком уровне. Сейчас у нас главная забота - возвращение на международную арену. Это для будущего президента будет задача номер один. Хотелось бы, чтобы это поскорее произошло.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161102/1111683521.html

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