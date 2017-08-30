Сергей Клевцов: "Шубенкову важно обрести уверенность после 2016 года"

Сергей Клевцов, личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, считает, что победа на этапе Мирового вызова ИААФ в Загребе добавит его подопечному позитивных эмоций. Специалист отметил, что перед барьеристом не стоит задачи подготовиться непосредственно к финалу "Бриллиантовой лиги", который пройдет 1 сентября в Брюсселе.

– Это первая победа в сезоне, - цитирует "Р-Спорт" Клевцова. – Общаясь с ним по телефону, слышал, что Сергей находится в приподнятом состоянии. Это хорошо. Сейчас просто важно обрести уверенность после 2016 года, чтобы, дай бог, в 2018 год войти, опираясь на 2017 год, а не на тяжкое наследие 2016-го.

Ставилась задача в удовольствие побегать два оставшихся старта. И мы не отделяли один турнир от другого. При этом мы бы хотели выиграть оба старта. Плюс до этого Сергей дважды выигрывал в Загребе. Нет других мест, кроме первого. Вопрос Брюсселя как-то специально не акцентируется. И эти два турнира шли в связке.

Никакой подготовки к "Бриллиантовой лиге" нет. Была подготовка к чемпионату мира, а сейчас это часть соревновательного сезона. Но нет задачи подготовиться именно к финалу "Бриллиантовой лиги", как и нет задачи не хорошо выступать. После Лондона впечатления улеглись, сделали анализ, провели сейчас восьмидневный сбор в Новогорске. И мне было любопытно, как он пробежит сейчас (в Загребе. – Прим. "СЭ"), как и любопытно, как в Брюсселе.