РУСАДА включило в пулы тестирования дисквалифицированных Чичерову и Кривошапку

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внесло изменения в свои пулы допинг-тестирования, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Теперь в них включены еще 30 отечественных легкоатлетов, в число которых попали олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и бронзовый призер чемпионата мира 2009 года в беге на 400 метров Антонина Кривошапка, отбывающие в настоящее время дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

"РУСАДА официально уведомило нас о том, что внесло в свои пулы тестирования еще 30 российских легкоатлетов, - отмечается в сообщении. - Так, в национальный регистрируемый пул допинг-тестирования вошли семь легкоатлетов, а в расширенный - 23. ВФЛА очень довольна сотрудничеством с Российским антидопинговым агентством. Федерации для ее восстановления в прежнем статусе очень важно, чтобы как можно больше легкоатлетов были в пулах допинг-тестирования".

Все спортсмены, включенные в пул тестирования, должны в срок до 7 мая заполнить и подписать регистрационную форму и отправить ее в РУСАДА, а также предоставить информацию о местонахождении в системе АДАМС на текущий квартал.