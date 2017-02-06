22:10 6 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Руне Андерсен: "Членство ВФЛА в ИААФ не будет восстановлено, пока РУСАДА не начнет работать"

Сергей ШУБЕНКОВ, похоже, точно не сможет выступить под флагом России на ЧЕ и ЧМ. Фото REUTERS
Сергей ШУБЕНКОВ, похоже, точно не сможет выступить под флагом России на ЧЕ и ЧМ. Фото REUTERS
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Сергей ШУБЕНКОВ.Под собою не чуя страны. Как расценивать поступок Шубенкова

Глава независимой инспекционной комиссии Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Руне Андерсен настаивает, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) может быть восстановлено только после начала полноценной работы РУСАДА.

– Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена как член ИААФ, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет полностью соответствовать Кодексу ВАДА и не будет функционировать. В мае они начнут функционировать, проводить анализы, а полностью, согласно плану, агентство будет восстановлено к ноябрю 2017 года. Мы не рекомендуем восстанавливать ВФЛА до этого момента. Участие спортсменов – это другой вопрос, с июля была возможность для атлетов участвовать в соревнованиях, этот пункт остается, спортсмены могут подать заявку на участие в стартах под нейтральным флагом", – заявил глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсон на пресс-конференции заседания Совета ИААФ.

Таким образом, участвовать в чемпионате Европы в Белграде и чемпионате мира в Лондоне спортсмены под российским флагом точно не смогут. (Елена СОБОЛЬ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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740

Запретить финансирование профессиональных спортсменов из госбюджета. Спортсмены пусть создают контору "рога и копыта" и на хозрасчет. Как у нормальных профессионалов. А вот любителей в массовом спорте внутри страны поощрять. Почему-то зарубежные спортсмены сами себя финансируют, а наши и допинг жрут и грабят население через финансирование большого спорта.

12:40

igorvasilevich

fedd Вот вот давно пора в спорте вообще запретить выступать под флажками и гимнами стран. Как и все сбродные ликвидировать. Пусть спортсмены выступают только от своих имен.

10:16

igorvasilevich

А Русада не заработает, пока у власти Мутко, который все время против Российского спорта пакости делает.

10:14

fedd

Каким-то средневековьем или детским садом попахивает все эти истории с флажками. Если спортсмен приедет на чемпионат из России и не будет выступать за другую страну, значит он выступает за Россию. А висят ли там какие-то символы или нет...21 век уж не дворе, чтобы в геральдику играть всерьез.

10:02

Contr

Есть что не смотреть по телевизору.

23:06 6 февраля

Chen1979

А ведь это (если цензурно выражаться) очень плохо.

22:47 6 февраля

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