Руне Андерсен: "Членство ВФЛА в ИААФ не будет восстановлено, пока РУСАДА не начнет работать"

Глава независимой инспекционной комиссии Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Руне Андерсен настаивает, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) может быть восстановлено только после начала полноценной работы РУСАДА.

– Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена как член ИААФ, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет полностью соответствовать Кодексу ВАДА и не будет функционировать. В мае они начнут функционировать, проводить анализы, а полностью, согласно плану, агентство будет восстановлено к ноябрю 2017 года. Мы не рекомендуем восстанавливать ВФЛА до этого момента. Участие спортсменов – это другой вопрос, с июля была возможность для атлетов участвовать в соревнованиях, этот пункт остается, спортсмены могут подать заявку на участие в стартах под нейтральным флагом", – заявил глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсон на пресс-конференции заседания Совета ИААФ.

Таким образом, участвовать в чемпионате Европы в Белграде и чемпионате мира в Лондоне спортсмены под российским флагом точно не смогут. (Елена СОБОЛЬ)

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