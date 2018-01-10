Рудакова, Чалый, Стецюк и Якушев подали в ИААФ заявки на участие в зарубежных стартах

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отметила, что в ИААФ ждут своего рассмотрения 34 упрощенных и 30 обычных заявки от российских спортсменов на участие в зарубежных стартах. Юхарева добавила, что свои заявки подали бегуны Максим Якушев, Вера Рудакова и Тимофей Чалый, а также прыгунья с шестом Татьяна Стецюк.

- В ИААФ сегодня были отправлены упрощенные заявки от бегунов на 400 метров с барьерами Веры Рудаковой и Тимофея Чалого, - цитирует ТАСС Юхареву. - Обычные заявки подали прыгунья с шестом Татьяна Стецюк и бегун на средние дистанции Максим Якушев. В ИААФ теперь ждут своего рассмотрения 34 упрощенных заявки и 30 обычных.