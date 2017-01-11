Российские легкоатлеты пока не подали ни одной заявки для участия в турнирах ИААФ

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что российские легкоатлеты не подали на данный момент ни одной индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) для участия в международных соревнованиях. Ранее ИААФ подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.
– Пока ни одной индивидуальной заявки от российских легкоатлетов не было подано, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина.
Spadvance
ну и правильно...пусть хоть что-нибудь выиграют без нас!
15:41
dv2205
с какого перепуга под ненашим флагом - стоять за Россию до конца пока не разрушим ваду
15:29