15:08 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Российские легкоатлеты пока не подали ни одной заявки для участия в турнирах ИААФ

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что российские легкоатлеты не подали на данный момент ни одной индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) для участия в международных соревнованиях. Ранее ИААФ подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

– Пока ни одной индивидуальной заявки от российских легкоатлетов не было подано, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170111/1114787217.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Spadvance

ну и правильно...пусть хоть что-нибудь выиграют без нас!

15:41

dv2205

с какого перепуга под ненашим флагом - стоять за Россию до конца пока не разрушим ваду

15:29

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