Российские легкоатлеты пока не подали ни одной заявки для участия в турнирах ИААФ

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что российские легкоатлеты не подали на данный момент ни одной индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) для участия в международных соревнованиях. Ранее ИААФ подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

– Пока ни одной индивидуальной заявки от российских легкоатлетов не было подано, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина.