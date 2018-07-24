Россияне Гринчук и Ступина дисквалифицированы на четыре года за допинг

Российские легкоатлеты Владислав Гринчук (многоборье) и Юлия Ступина (бег) дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

25-летний Гринчук наказан за наличие в допинг-пробе туринабола. Срок его дисквалификации отсчитывается с 6 апреля 2018 года. Аннулированию подлежат результаты, достигнутые спортсменом на чемпионате и первенстве России (14 февраля 2018 года).

В допинг-пробе 20-летней Ступиной найдены запрещенные субстанции оксандролон и туаминогептан, она дисквалифицирована с 15 марта 2018 года по 14 марта 2022 года. Аннулированию подлежат результаты, показанные спортсменкой на первенстве России среди молодежи (21 февраля 2018 года).