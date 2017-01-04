Рекордсменка в прыжках в высоту против аннулирования мировых рекордов

Рекордсменка мира в прыжках в высоту, глава НОК Болгарии Стефка Костадинова раскритиковала идею аннулирования мировых рекордов в легкой атлетике. Данное предложение выдвинул глава Международной ассоциации спортивной прессы Джанни Мерло в открытом письме президенту ИААФ Себастьяну Коэ. Мерло мотивировал это большим количеством допинговых скандалов в спорте в последние годы. Костадинова преодолела планку на высоте 2,09 в 1987 году.

- Отмена мировых рекордов - неправильная идея, - цитирует Reuters Костадинову. - Борьба с допингом - не повод перечеркивать все, что происходило в прошлом.