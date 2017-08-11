Рамиль Гулиев: "В медали я был уверен на 99 процентов"

Представитель Турции, уроженец Азербайджана Рамиль Гулиев признался, что был уверен в своем успехе на дистанции 200 метров на чемпионате мира, передает из Лондона спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Теперь он ставит перед собой цель выиграть золотую медаль на Олимпийских играх.

– В медали я был уверен на 99 процентов, но именно победа – это, конечно, счастье, – сказал Гулиев. – Можно сказать, я добился одной из самых больших целей в моей карьере. Теперь следующая цель – это медаль Олимпийских игр.

- Вы видели, что обошли ван Никерка буквально на последних паре метров дистанции?

- Чувствовал, что все бегут рядом. Знал, что будет какая-то медаль, но когда посмотрел на табло и увидел свое имя на первом месте, это было что-то!