Рамиль Гулиев: "Маквала показал просто фантастику, но вся эта ситуация неправильная"

Представитель Турции, уроженец Азербайджана Рамиль Гулиев после победы на дистанции 200 метров на чемпионате мира отдал должное Исааку Маквале, передает из Лондона спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Бегун из Ботсваны вчера пробился в полуфинал, пробежав дистанцию в одиночку из-за карантина, а затем вышел и в финал. Однако, в финальном забеге он стал лишь шестым.

- Вчера Маквала показал просто фантастику, я был очень удивлен, - признался Гулиев. - Сам, бывало, отравлялся, болел. Но чтобы после такого два раза через два часа пробежать в районе 20,20 – это очень сильно. Он показал, что был готов, но вся эта ситуация неправильная...

Напомним, что ИААФ запретила Маквале участвовать в квалификации из-за карантина в связи якобы с инфекцией, которая обнаружена у атлета. Карантин был снят только после квалификации, поэтому Маквале позволили индивидуально попытаться пробиться в полуфинал. Он преодолел дистанцию за 20,20 секунды. Для квалификации ему необходимо было пробежать быстрее, чем за 20,53 секунды.