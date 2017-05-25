Рабочая группа ИААФ посетит Россию 13 июня

Рабочая группа ИААФ направила письмо во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), в котором подтвердила свое намерение приехать в Россию 13 июня. Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ приостановлено с ноября 2015 года.

– Мы получили подтверждение от рабочей группы, что она приедет в Россию к 13 июня, чтобы встретиться с президентом нашей федерации Дмитрием Шляхтиным и обсудить все текущие вопросы, – цитирует ТАСС исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина. – В составе группы обязательно будет ее глава Руне Андерсен. Мы уже направили письмо представителю Следственного комитета Олегу Жердеву с предложением также принять участие в этой встрече. Будут на ней и представители Министерства спорта РФ.