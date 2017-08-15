Путин поздравил Ласицкене с золотом чемпионата мира

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в Лондоне, сообщает официальный сайт Кремля. Россиянка, выступавшая на мировом первенстве в нейтральном статусе, заняла первое место в прыжках в высоту (2,03 метра).

- Эта золотая медаль - результат многолетних упорных тренировок, мастерства и уверенности в своих силах, - говорится в поздравлении главы государства. - Опередив именитых соперниц, вы подтвердили высокий класс российских легкоатлетов, оправдали надежды болельщиков, тренеров - всех, кто поддерживал вас на пути к успеху.

Президент пожелал спортсменке удачи и новых спортивных свершений.

Напомним, на чемпионате мира в Лондоне россияне завоевали шесть медалей, единственное золото выиграла Ласицкене, серебряные награды на счету Сергея Шубенкова (бег на 110 метров с барьерами), Дарьи Клишиной (прыжки в длину), Валерия Пронкина (метание молота), Сергея Широбокова (спортивная ходьба на 20 км) и Данила Лысенко (прыжки в высоту).

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