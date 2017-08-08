Павел Колобков: "Верю, что почин Шубенкова подхватят остальные наши легкоатлеты"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что серебро чемпионата мира бегуна на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, на длительное время отстраненного от международных стартов, равнозначно золоту. Россиянин, выступающий в Лондоне под нейтральным флагом, уступил 0,1 секунды ямайцу Омару Маклауду.

– Очень рад за Сергея, он показал себя настоящим бойцом, – цитирует ТАСС Колобкова. – После такого длительного отстранения от участия в международных стартах такое серебро равнозначно золотой награде. Искренне поздравляю Шубенкова и его тренера Сергея Клевцова с успешным выступлением. Верю, что почин Сергея подхватят остальные наши легкоатлеты, которым еще предстоит побороться за медали чемпионата мира.

Серебро, которое круче золота. Шубенков - второй!

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