Павел Колобков: "Мы стремимся к тому, чтобы вернуть наших легкоатлетов на международные соревнования"

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о переговорах по восстановлению ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) в ИААФ (Международной федерации легкой атлетики) с ее главой Себастьяном Коэ.

– Вчера вы встречались с Себастьяном Коэ. Чем закончились переговоры?

– Важно, что такая встреча состоялась. Мы много общались и с рабочей группой по восстановлению нашей федерации. А такая встреча с Коэ у нас первая за последний год в таком формате. И мы, и международная федерация, стремимся к тому, чтобы полноценно вернуть наших спортсменов на соревнования. Есть ряд вопросов, которые нам необходимо решить, по которым у нас разное понимание. Надеюсь, что наше плотное общение, которое мы будем продолжать на регулярной основе, поможет выйти из такого трудного положения. Со своей стороны хочу сказать, что все, что необходимо, все те требования международной федерации – они выполнены либо находятся в завершающей стадии выполнения. Наша федерация готова, чтобы быть восстановленной.