Олимпийской чемпионке Чичеровой отказано в допуске к зарубежным стартам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Анне Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса и, соответственно, допуска к выступлению на зарубежных стартах.

- Нам пришел отказ от IAAF в предоставлении статуса нейтрального спортсмена Анне Чичеровой, - сообщили ТАСС в пресс службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ранее стало известно, что IAAF дисквалифицировала серебряного призера чемпионата мира-2017, прыгуна в высоту Данила Лысенко на неопределенный срок из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев.