Нижегородов занял третье место на чемпионате России в ходьбе на 35 км

Двукратный призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов Денис Нижегородов, выступающий за Мордовию, занял третье место на командном чемпионате России в ходьбе на 35 км. Победителем стал Сергей Шарыпов, представляющий Мордовию и Удмуртию, а второе место занял Дементий Чепарев из Мордовии.

– Я всю дистанцию шел в одном темпе и Романа Евстифеева обошел только потому, что тот сбавил скорость на последних километрах, – цитирует ТАСС Нижегородова. – Я пришел третьим и, в принципе, доволен этим – с учетом моего возраста это неплохой результат. Не хочу загадывать, что было бы, если мы шли 50 км, но 35-километровка для меня всегда была спринтерской дистанцией, и я не очень ее люблю.

Если бы погода была теплее, то и результаты были бы повыше. А так ноль градусов, мышцы стынут. Если бы градусов на десять теплее, то все было бы по-другому.

В сезон я вхожу в хорошем состоянии, подготовка прошла нормально. Год назад я вообще не смог выйти на старт, сначала меня мучили травмы, потом – гайморит. Я тогда вообще был очень расстроен, организм никак не хотел восстанавливаться, а в этом году пока все хорошо.