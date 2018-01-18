Никто из легкоатлетов не отказался от сдачи допинг-проб на турнире в Иркутске, утверждает местный чиновник

Заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев заявил, что никто из спортсменов, участвовавших в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа (СФО) по легкой атлетике не уклонился от прохождения контроля на допинг. По его словам, у комиссаров РУСАДА была возможность проверить, в том числе и тех атлетов, которые по разным причинам не вышли на старт.

Напомним, с 13 по 14 января в Иркутске проходил зимний чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике. После визита сотрудников РУСАДА на этот турнир более 30 спортсменов внезапно отказались от участия в соревнованиях по разным причинам.

- Неявка на соревнования не освобождает от вызова на допинг-пробы, - цитирует ТАСС Богатырева. - У комиссаров РУСАДА было полное право взять их и у тех спортсменов, кто не явился на старт. И в данном случае они не имели бы права отказаться. Таких отказов на чемпионате не было. Всего было сдано шесть проб.

Вице-президент областной федерации легкой атлетики Владимир Соловьев подчеркнул, что в других федеральных округах, которые в эти же сроки проводят аналогичные турниры, неявка спортсменов на старт в среднем составляет 30-35 человек. Он связал это с сезонными заболеваниями гриппом.

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