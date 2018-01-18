Никто из легкоатлетов не отказался от сдачи допинг-проб на турнире в Иркутске, утверждает местный чиновник

Заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев заявил, что никто из спортсменов, участвовавших в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа (СФО) по легкой атлетике не уклонился от прохождения контроля на допинг. По его словам, у комиссаров РУСАДА была возможность проверить, в том числе и тех атлетов, которые по разным причинам не вышли на старт.
Напомним, с 13 по 14 января в Иркутске проходил зимний чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике. После визита сотрудников РУСАДА на этот турнир более 30 спортсменов внезапно отказались от участия в соревнованиях по разным причинам.
- Неявка на соревнования не освобождает от вызова на допинг-пробы, - цитирует ТАСС Богатырева. - У комиссаров РУСАДА было полное право взять их и у тех спортсменов, кто не явился на старт. И в данном случае они не имели бы права отказаться. Таких отказов на чемпионате не было. Всего было сдано шесть проб.
Вице-президент областной федерации легкой атлетики Владимир Соловьев подчеркнул, что в других федеральных округах, которые в эти же сроки проводят аналогичные турниры, неявка спортсменов на старт в среднем составляет 30-35 человек. Он связал это с сезонными заболеваниями гриппом.
Скандал в Иркутске. 36 спортсменов снялись, узнав о проверке на допинг
Beard
Soulles Снялись 36 человек,пробы взяли у шести. Что мешало попросить отлить остальных 30 ? Или майонезные банки закончились ?............................пробы брали офицеры РУСАДа.С 18 ноября 2015 года на основании выводов отчёта независимой комиссии WADA признала деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу WADA.9 ноября 2015 года комиссия WADA опубликовала отчёт, в котором обвинила РУСАДА в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами. В отчёте говорится, что РУСАДА заранее предупреждало спортсменов о тестах на допинг и скрывала случаи непрохождения атлетами обследований. РУСАДА также допускало отстранённых спортсменов к участию в соревнованиях до истечения срока запрета................Ты считаешь,в РУСАДа что либо изменилось?
18:06
Soulles
Снялись 36 человек,пробы взяли у шести. Что мешало попросить отлить остальных 30 ? Или майонезные банки закончились ?
14:11