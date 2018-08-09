Немец Ролер завоевал титул чемпиона Европы в метании копья

На чемпионате Европы по легкой атлетике немецкий спортсмен Томас Ролер завоевал чемпионский титул в соревнованиях по метанию копья. В тройку лучших также попали его соотечественник Андреас Хофман и эстонец Магнус Кирт.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Метание копья

Мужчины

Финал

1. Томас Ролер (Германия) 89,47

2. Андреас Хофман (Германия) 87,60

3. Магнус Кирт (Эстония) 85,96