Моргунов - третий на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко). Он преодолел планку на высоте 5,86 метра.

Победителем соревнований стал американец Сэм Кендрикс (5,86 метра). Второе место занял поляк Павел Войцеховский с результатом 5,80 м. Он опередил россиянина, так как взял высоту с первой попытки.

Напомним, что российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.