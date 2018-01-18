Михаил Бутов: "Помимо Ласицекене в России не осталось топ-высотниц"

Организатор "Битвы полов", генеральный директор "ФИТ-ЛИГИ" и член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал о предстоящем турнире, который пройдет 21 января в Москве. По словам руководителя, в "Битве полов" примут участие лучшие спортсмены.

– Про Марию Ласицкене и Данила Лысенко известно давно, озвучьте остальных участников турнира.

– У нас выступят олимпийский чемпион Иван Ухов и призер чемпионата мира Алексей Дмитрик. Плюс все наши перспективные спортсмены, включая чемпиона Европы среди юниоров Илью Иванюка. По сути дела, все сильнейшие. Что касается женщин, то помимо Маши, к сожалению, топ-высотниц в стране не осталось. И это просто ужасно. Будет выступать молодая поросль и, надеюсь, кто-то из этих юниорок со временем сумеет выйти на высокий уровень.

– Турнир анонсирован, как битва мужчин и женщин. Объясните, как это возможно?

– Будем сравнивать результаты по международной системе Божидара Спириева. Вот пример: 2,05 м у женщин – это мужские 2,40 м. 1,95 м – это 2,29 м.

– Главная интрига: Ласицкене против Лысенко?

– Наверное, да. Хотя и Ваня Ухов прибавляет от старта к старту. Тут есть еще один важный нюанс – покрытие. Прыгать все будут на "досках". А это всегда особенная история. Сколько раз бывало, что, выступая в подобных условиях, некоторые спортсмены улетали в какие-то невероятные вершины, а другие наоборот никак не могли приноровиться. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Михаила Бутова – здесь