Михаил Бутов: "Летом проведем соревнования по прыжкам в длину и с шестом"

Организатор "Битвы полов", генеральный директор "ФИТ-ЛИГИ" и член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал о предстоящем турнире, который пройдет 21 января в Москве. По словам руководителя, летом они планируют провести соревнования по прыжкам в длину и с шестом.

– Вы говорили про особенный сектор. Что имелось в виду?

– Наша портативная мобильная платформа – действительно уникальная вещь. Это трансформер на четыре вида прыжков: длину, тройной, шест и высоту. Более того, длину и тройной можем проводить одновременно на две ямы, как это происходит на лучших стадионах мира. В течение суток платформа трансформируется под любую из четырех дисциплин.

– Правильно понимаю, что высотой ваши планы не ограничиваются?

– Летом обязательно будем проводить соревнования по прыжкам в длину и с шестом.

– Из "длины" тоже можно сделать шоу?

– Вполне. Она более привлекательная, чем это может кому-то казаться. И главное преимущество этой дисциплины – легкодоступность. Прыжки в высоту или с шестом – сложнотехнические виды, которые вряд ли под силу любителям. А вот в длину могут прыгать все. И у нас есть один проект на лето. Мы хотим, чтобы на одном секторе соревновались профессионалы, а на другом – любители. Обычные люди, которым интересно попробовать, что это такое. В прошлом году мы устраивали подобный формат для бега и получилось довольно интересно. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Михаила Бутова – здесь