Мария Ласицкене: "Нейтральная форма не значит, что мы предатели"

Россиянка Мария Ласицкене после победы на чемпионате мира-2017 в прыжках в высоту отметила, что от нее все ждали только золотой медали турнира. Спортсменка подчеркнула, что за нее болели в том числе и иностранцы.

– Вы хоть и говорили, что старались не взваливать на себя этот груз ответственности, – абстрагироваться от этого полностью было невозможно?

– Вы правы. Но тут я и сама виновата. Этими победами поставила себя в такое положение, и некоторые стали воспринимать мое первое место на чемпионате мира как должное. Не все люди понимают, что это – особенный старт. Не коммерция. Тут совсем другие атмосфера, ощущения, мандраж и ответственность.

А от меня все равно не ждали ничего, кроме победы. Это непросто. Я старалась все пропускать мимо ушей, ничего не читать, но временами что-то все равно попадалось. Понимала, что подводить не могу, но и загружать себя этим тоже было нельзя.

– Поздравлений много получили?

– Да. Получаю много личных сообщений и приятных слов в соцсетях. Люди отмечают меня на фотографиях, и я вижу, что они за меня болели. В том числе иностранцы. Это действительно приятно.

– Комментарии в соцсетях, выходит, читаете?

– Да. Но только хорошие (смеется). А то некоторые такое могут написать, что настроения весь день не будет. На личные сообщения я отвечаю всем обязательно, а вот в комментариях физически не успею. Но какой-то пост благодарности будет обязательно.

– Злые комментарии связаны с нейтральным статусом?

– В основном. Хотя мы же сами не получаем никакого удовольствия от этого всего. Просто вставлены в такие рамки. Тем не менее, нельзя же теперь спортсменам губить свою карьеру. Все-таки – это наша жизнь. Пока приходится выступать в нейтральной форме, но это совсем не значит, будто бы мы предатели. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Ласицкене