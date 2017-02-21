Мария Кучина: "Правила участия нейтральных спортсменов в соревнованиях у меня давно уже есть"

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) предоставила российской прыгунье в длину Марии Кучиной официальную информацию о правилах участия нейтральных спортсменов в международных соревнованиях и в том числе на зимнем чемпионате Европы в Белграде. Спортсменка подала индивидуальную заявку в ИААФ первой из российских спортсменов, но пока до сих пор не получила на нее ответа.

- Ответы на все вопросы о правилах участия нейтральных спортсменов у меня давно уже есть. Мы уже три недели назад получили их от представителей ИААФ, - заметила Кучина. - Могу сказать, что нейтральные спортсмены будут выступать в форме, в которой мы бы выступали на коммерческих турнирах без опознавательных знаков Российской Федерации, они выходят на соревнования под флагом ИААФ, а в случае победы исполняется гимн ИААФ.

Теперь что касается аккредитации на чемпионат Европы моего личного тренера. Если у России не будет в Белграде национальной квоты, то в этом случае, согласно регламенту турнира, тренерскую аккредитацию можно купить за определенную плату. Всю эту информацию можно получить, если задавать вопросы.