Манчини отстранен от чемпионата Европы из-за расистских постов в соцсети

Швейцарский спринтер Паскаль Манчини не выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике из-за расистских сообщений в Фейсбуке.

- Манчини недавно опубликовал спорные посты на своей странице в Фейсбуке крайне правого содержания, которые нарушают соглашение, подписанное спортсменом с федерацией, и кодекс поведения. Подписав соглашение, Манчини обязался воздерживаться от каких-либо публикаций дискриминационного или расистского характера, - отмечается в сообщении пресс-службы Швейцарской федерации легкой атлетики.

Манчини вошел в состав сборной Швейцарии на чемпионат Европы по легкой атлетике, который стартует в Берлине 6 августа. 29-летний спортсмен должен был выступить в беге на дистанции 100 метров, а также в эстафете 4х100 метров.

В связи с появлением новых обстоятельств совет директоров федерации посчитал, что терпеть подобное поведение спортсмена нельзя, и лишает его лицензии спортсмена на время рассмотрения дела.