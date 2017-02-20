20:30 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Люкман Адамс: "Легкоатлеты из России находятся в жестокой ситуации"

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Люкман Адамс назвал жестокой ситуацию, с которой столкнулись российские легкоатлеты, до сих пор не получившие от ИААФ ответа на поданные индивидуальные заявки. На зимнем чемпионате России 28-летний легкоатлет улучшил лучший результат сезона в мире, прыгнув на 17 метров 20 сантиметров и на один сантиметр опередив ямайского прыгуна Клайва Пуллена (17,19).

– Так получилось, что этот чемпионат России является сейчас главным стартом зимнего сезона и нам приходится на этом турнире выкладываться по полной, – цитирует ТАСС Адамса. – До сегодняшнего старта у меня не очень хорошо получалось, но этим результатом я доволен.

Нам остается просто работать, тренироваться и ждать лучшего. Но если меня допустят до чемпионата Европы, то у меня есть резерв. Хотя многое будет зависеть от эмоций и общего состояния.

Напомним, что российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев ИААФ. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде (3 - 5 марта) имеет только прыгунья в высоту Дарья Клишина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4039750

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shu111

Точно. Клишина она же в высоту всегда прыгает. Отсюда и низкие результаты)

20:41

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