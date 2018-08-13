Лысенко оспорит свое отстранение в CAS

Российский легкоатлет, победитель зимнего чемпионата мира в прыжках в высоту Данил Лысенко оспорит в CAS решение ИААФ о его отстранении от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. 21-летний спортсмен был наказан из-за пропуска трех допинг-тестов в течение одного года.

Согласно правилам международной организации, Лысенко грозит дисквалификация сроком от одного до двух лет. ИААФ предлагает спортсмену два варианта развития событий: признание вины или передача дела в CAS не позднее понедельника, 13 августа.

– Я принял решение обратиться в суд, – цитирует ТАСС Лысенко. – В настоящий момент готовимся к слушаниям в CAS, сейчас идет подготовка документов, очень много общаюсь с юристами. Защищать меня будет Пол Грин, тот адвокат, который в свое время защищал Дашу Клишину (юрист помог прыгунье в длину добиться допуска к участию на Олимпиаде-2016. – Прим. "СЭ"). Очень надеюсь, что у нас все получится.