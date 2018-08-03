Лысенко - об отстранении от стартов: "Относился к заполнению системы ADAMS поверхностно"

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года, прыгун в высоту Данил Лысенко прокомментировал решение Международной федерации легкой атлетики дисквалифицировать его на неопределенный срок из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев.

- Я страшно расстроен. Что сказать? Сам виноват, - цитирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики Лысенко. - Да, относился к заполнению системы ADAMS (online-программа для сбора и хранения данных. - Прим. "СЭ"), так скажем, поверхностно. Это моя халатность.

Да, я всегда сдавал все пробы, как во время соревнований, так и во внесоревновательный период, никогда ни от кого не убегал, не скрывался. Конечно, на этом карьера не заканчивается, буду тренироваться дальше и ждать справедливого решения.

В связи с отстранением Лысенко не сможет принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 6 по 12 августа в Берлине.