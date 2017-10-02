Ласицкене – претендент на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала претендентом на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года, информирует пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
В этом сезоне Ласицкене стала двукратной чемпионкой мира, завоевав золотую медаль на мировом первенстве, которое проходило в Лондоне. Ранее россиянка была номинирована на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.
Ya Santey
Вот и проверим сейчас независимость ИААФ, если ей не дадут то кому тогда вообще присуждать призы и звания!? Человек ни разу не проиграл в этом году, выиграл все турниры без шансов для соперниц! Кто ещё?
17:38