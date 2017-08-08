Ласицкене поселят в отдельный отель из-за угрозы инфекции

Представитель российской делегации на чемпионате мира в Лондоне Елена Орлова сообщила, что действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене будет поселена в отель отдельно от команды. В одной из гостиниц, где проживают россияне, ротавирусную инфекцию подхватили спортсмены из других стран.

- Случай достаточно серьезный – 30 человек из 900 заболели, - приводит "Р-Спорт" слова Орловой. - Сейчас мы пытаемся поселить Ласицкене в другой отель. Она приезжает завтра. Но в настоящее время с россиянами все в порядке, заболевших среди наших нет. Те, кто живут в этом отеле, их переселять не будем, у них иммунитет сработал. А Мария – свежая, с самолета, о ней надо позаботиться.