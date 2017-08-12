Россиянка Мария Ласицкене не смогла побить рекорд России и чемпионата мира в прыжках в высоту. Напомним, что спортсменка взяла высоту 2,03 м и выиграла золотую медаль чемпионата мира-2017.

После этого она попыталась взять высоту 2,08 м, однако в трех попытках потерпела неудачу.

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд в текущем сезоне. Ей также принадлежит лучший результат сезона (2,06). Напомним, что Ласицкене выступает под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА. Серебро в прыжках в высоту взяла украинка Юлия Левченко, бронзу – полька Камила Лецвинко.

Ласицкене - чемпионка мира-2017!