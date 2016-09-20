Комитет Алешина прекращает работу, так как наладил процесс реформ в ВФЛА

Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что временный координационный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) по вопросам деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) завершает свою работу, так как выполнил задачу по запуску реформ в организации.

Исполком ОКР 18 ноября 2015 года постановил создать временный координационный комитет ОКР по вопросам деятельности ВФЛА, который возглавил Геннадий Алешин. Комитет был создан в целях приведения деятельности ВФЛА в соответствие с антидопинговым законодательством и принятия мер по скорейшему восстановлению членства ВФЛА в ИААФ.

- Сегодня буду встречаться и с комиссией, и с федерацией, у них уже есть позиция ИААФ, начинается новый оперативный простор, будут самостоятельно заниматься развитием федерации, ее восстановлением, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Назначат выборы. Процесс пошел, новый устав (ВФЛА) согласован с ИААФ, поэтому комиссия прекращает работу.

Первым критерием (по восстановлению членства ВФЛА. - Прим. "СЭ") было создание новой федерации, чтобы было у нее новое руководство из людей, которые ранее не работали в этой организации. Создать дисциплинарные органы, новую допинговую панель, есть уже соглашение на антидопинговую работу с другими организациями. Процесс запущен, теперь уже сама ВФЛА должна вести свою работу.