Клишина не планирует выступать в России этим летом

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров отметил, что Дарья Клишина пока не планирует до чемпионата мира в Лондоне выступать на российских соревнованиях. В пятницу Клишина открыла летний сезон выступлением на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, где она заняла четвертое место. 15 июня россиянка выступит на этапе лиги в Осло.

– В России Клишина вряд ли будет выступать этим летом, – цитирует "Р-Спорт" Назарова. – Сезон у нее расписан по международным стартам. Может, конечно, что-то изменится, но согласно индивидуальному плану в России выступать она не должна была.

Для тех, кто получил допуск, последним стартом в России станет Кубок страны в Ерино. Им нет смысла выступать на чемпионате России, ведь там не будет отбора. Если у спортсмена есть норматив, и он может выступать на чемпионате мира, смысла точно нет. Хотя нормативы пока есть не у всех.