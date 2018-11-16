Клишина начала готовиться к ЧМ-2019

Серебряный призер летнего чемпионата мира - 2017 в прыжках в длину Дарья Клишина, пропустившая минувший сезон, тренируется под руководством олимпийского чемпиона Дуайта Филлипса и готовится к мировому первенству 2019 года в Катаре. 27-летняя спортсменка намерена возобновить соревновательную деятельность в апреле или мае.

- Дарья сейчас в ежедневном режиме работает под руководством тренера Дуайта Филлипса, олимпийского чемпиона 2004 года в прыжках в длину, - цитирует ТАСС менеджера спортсменки Алексея Николаева. - У нее все хорошо, чувствует себя прекрасно. Она упорно работает на тренировках, чтобы как можно лучше выступить на чемпионате мира в Катаре. По предварительным планам, Клишина начнет выступать в апреле или мае. То есть зимний сезон она, вероятно, пропустит.

Все о легкой атлетике - здесь