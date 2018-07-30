Источник: Легкоатлеты получат возможность менять спортивное гражданство

В легкой атлетике будет разрешено менять спортивное гражданство, сообщает Inside The Games. Такое решение было принято на заседании Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Сообщается, что поменять спортивное гражданство атлет сможет только по достижении 20 лет. Кроме того, переход из одной страны в другую будет занимать три года. Также в новой стране спортсмена должны подтвердить, что предоставили ему гражданство и все связанные с ним права.

В 2017 году ИААФ установила запрет на смену спортивного гражданства.