Исинбаеву на пост главы ВФЛА выдвинет Волгоградская областная федерация

Федерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинет двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву на пост президента ВФЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региональной федерации Владимира Типаева. О намерении побороться за должность главы ВФЛА Исинбаева заявила сегодня на заседании Совета Федерации.

Елена приняла решение, значит, мы ее выдвинем. Мы должны подать документы не позднее чем за 30 дней до выборной конференции. Решение принято, осталась формальность, - подчеркнул Типаев.

Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря. Срок выдвижения начнется за два месяца, а завершится за месяц до проведения отчетно-выборной конференции.