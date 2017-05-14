Имани Оливер дисквалифицирована на год за остарин

Американская легкоатлетка Имани Оливер дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт USADA, 24-летняя спортсменка провалила допинг-тест на соревнованиях в Юджине прошлым летом. В организме Оливер были обнаружены следы запрещенного вещества остарина.

Оливер получила сокращенный срок дисквалификации, поскольку активно сотрудничала с допинг-офицерами, рассказала, как остарин попал в ее организм. Это случилось при употреблении пищевых добавок. Отметим, что дисквалификация начала отсчет с 7 июля 2016 года, поэтому менее чем через два месяца закончится.