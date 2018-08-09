Илья Шкуренев: "Целый месяц худел. Теперь буду целыми днями кушать"

Российский десятиборец Илья Шкуренев в интервью "СЭ" отметил, что сбрасывал вес специально под чемпионат Европы. В среду он завоевал серебряную медаль, которая стала первой для команды на турнире в Берлине.

– Вы принесли сборной первую медаль. Как будете проставляться?

– Не знаю. Есть хочу просто нереально. Месяц целый худел. Уже 150 раз об этом пожалел. Теперь буду целыми днями кушать. Завтра утром со столовой не вылезу, пока не выгонят.

– Сушились?

– Да. Месяц назад был 90 км, а сюда приехал – 80,6 кг. Вот сейчас бы встать. Я, правда, воды уже успел напиться, но, думаю, не больше 79 кг, а то и меньше. Теперь можно и побаловать себя.​ (Владимир ИВАНОВ)

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