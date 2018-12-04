ИААФ в девятый раз отказалась восстанавливать ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Inside the Games. Это уже девятый раз, когда ИААФ отказывается снять отстранение.

Отмечается, что дисквалификация ВФЛА продлится по меньшей мере до момента, когда ВАДА получит доступ к данным Московской антидопиноговой лаборатории. Ранее сообщалось, что невыполненными условиями для восстановления остаются признание доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, а также возмещение расходов от отстранения ВФЛА в размере 2,76 миллиона долларов.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Из-за отстранения ВФЛА российские атлеты не приняли участия в Олимпиаде-2016 (за исключением Дарьи Клишиной), а с 2017 года выступают под нейтральным флагом, получая индивидуальные допуски.

Таким образом, россияне не смогут выступить под своим флагом на чемпионате мира-2019 в помещении, который пройдет в феврале 2019 года в Глазго.