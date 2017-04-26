ИААФ объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 м

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4х400 м. Причина – положительная допинг-проба Антонины Кривошапки, информирует ТАСС.

19 апреля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список пяти российских легкоатлетов, которые добровольно признали нарушение антидопинговых правил. Среди них оказалась 29-летняя Кривошапка. Легкоатлеты были признаны виновными в употреблении запрещенного препарата дегидрохлорметилтестостерона и дисквалифицированы на 2 года.

Дисквалификация Кривошапки отсчитывается с 7 сентября 2016 года. Аннулированию подлежат ее результаты с 11 августа 2012 по 10 августа 2014 года. В их числе – золото ЧМ-2013 в эстафете 4x400 м. Положительный результат дала перепроверка пробы с Олимпиады в Лондоне. В феврале она была лишена серебра Игр также в эстафете 4x400 м.

Чемпионат мира-2013 прошел 10 - 18 августа в Москве. Дисквалификация Кривошапки и аннулирование результатов привели к тому, что сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по легкой атлетике и переместилась на второе место.