ИААФ не допустила трех россиян до международных турниров

ИААФ отклонила заявки трех российских легкоатлетов до участия в международных турнирах в сезоне-2018. Артем Примак (тройной прыжок), Тимур Моргунов (прыжки с шестом) и Константин Шабанов (бег на 60 м) выполнили нормативы для участия в чемпионате мира в помещении, но в ИААФ не допустили их до стартов. Причиной является то, что все они недостаточно долго находятся в пуле тестирования.

Одним из требований ИААФ для одобрения заявки для участия в международных стартах в нейтральном статусе является условие нахождения спортсмена в пуле тестирования не менее 12 месяцев.

Российские спортсмены вынуждены получать индивидуальные заявки и выступать в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.