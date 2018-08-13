Глава ВФЛА оценил выступление россиян на чемпионате Европы на твердую пятерку

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заяви, что выступление российских спортсменов на чемпионате Еропы в Берлине можно оценить на твердую пятерку. Россияне, выступающие в нейтральном статусе, завоевали 6 медалей - 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился в воскресенье в Берлине. Турнир был частью объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, основные соревнования которого прошли в Глазго. Россияне завоевали в столице Германии одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали. В воскресенье Тимур Моргунов с результатом 6,00 метра занял второе место в прыжках с шестом, принеся команде шестую награду.

- Тимур - молодец, он установил личный рекорд, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - Все молодцы, и я всех поздравляю. Думаю, что медаль Тимура дает основание поставить команде твердую пятерку. Шесть медалей - хороший результат для 29 спортсменов, которые принимали участие в турнире. Обидно за Сережу Шубенкова, что так получилось. Мы рассчитывали на победу.

Немного разочаровала Анжелика Сидорова, к сожалению, занявшая четвертое место. Но все молодцы, все боролись. Для кого-то из участников это первый международный выезд из-за наших проблем. Мы рассчитываем, что скоро это все закончится.