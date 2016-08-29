Елена Исинбаева: "Я ушла непобежденной, я ушла красиво"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева отметила, что для нее избрание в комиссию спортсменов МОК стало новым этапом в жизни. Она добавила, что ушла из спорта, имея в этом году результат в прыжках с шестом .

– Для меня это возможность и шанс изменить отношение к России, доносить им из первых уст правду, – цитирует ТАСС Исинбаеву. - Я буду тем мостиком между спортсменами, прежде всего, России и МОК. Я буду отстаивать интересы всех "чистых" спортсменов по всему миру. У меня есть международный статус, и я не должна защищать интересы только одной страны. Но, естественно, я гражданка России, и интересы нашей страны будут защищены абсолютно.

Бог дает мне шанс начать новую жизнь, значит это не просто так. Если бы я не избралась в МОК, наверное были бы какие–то иные размышления по поводу того, что делать дальше. Но раз так случилось, я это расцениваю как новый этап в жизни. Все вовремя у меня получилось в спорте профессиональном, и вовремя начинается новая жизнь.

Я ушла непобежденной, я ушла красиво.